Freiheit, Gleichheit und Demokratie – was heute vielerorts Realität ist, war noch vor ein paar Jahrhunderten nicht mehr als ein Traum – auch in der Pfalz. Die Wahl-,,Pälzerin“ Katrin Tempel ergründet in ihrem abenteuerlichen Roman „Über dem Meer die Freiheit“ genau den Zeitpunkt in der pfälzischen Historie, als der Traum zum Greifen nah schien und doch zu weit weg war: Das berühmte Fest im Hambacher Schloss, wo der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Demokratie lauter schallte, als je zuvor – und erstmals auch durch weibliche Stimmen bereichert wurde. Allerdings mit herben Konsequenzen. Welche, davon erzählte die Autorin bei ihrer Online-Lesung in der Pfalzbibliothek.

In Düsseldorf geboren, in München aufgewachsen und mittlerweile in Bad Dürkheim heimisch, ist die Journalistin und Autorin über die pfälzische