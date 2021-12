Bauherren, die amtliche Lagepläne benötigen, finden bei der Internetrecherche via Google unter dem Suchbegriff „Katasteramt online“ an erster Stelle die Anzeige des Unternehmens „geolytics“. Die Firma mit Sitz in Gibraltar wirbt damit, Auszüge ohne Wartezeiten zu vermitteln. Diese sehen den amtlichen Lageplänen täuschend ähnlich, sind aber nicht echt und werden auch nicht offiziell anerkannt, darüber informierte nun die Stadtverwaltung. Eventuell gezahltes Geld für die Dienstleistung sei verloren.

Die Stadt Kaiserslautern warnt daher „vor der Nutzung dieser irreführenden Dienstleistung“. Amtliche Lagepläne seien nur und ausschließlich bei den öffentlichen Katasterämtern oder der Stadtvermessung erhältlich. Eine Einsicht in die Liegenschaftskarte ist über die Internetseiten www.maps.rlp.de oder über www.geoportal.rlp.de jederzeit und für jedermann kostenfrei möglich.

Außerdem bestehe die Möglichkeit, bei Kommunalverwaltungen und öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren in Rheinland-Pfalz direkt Einsicht in das Liegenschaftskataster für den jeweiligen Bereich zu nehmen und Auszüge zu erwerben. Lediglich für einen amtlichen Auszug werden Gebühren erhoben, so die Stadt.

Info



Kontakt: Servicestelle Katasteramt , Rathaus Nord, 1. OG Zimmer A111, Lauterstraße 2, 67655 Kaiserslautern , Telefon 06331 5011-1251 oder -1257.