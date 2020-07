Die „Nuit de la Chanson“, die „Nacht des Chansons“ ist fest etabliert im Veranstaltungskalender der Kammgarn. Am heutigen Freitag, 31. Juli, begrüßt Gastgeberin Pauline Ngoc im Kulturgarten das Duo „toi et moi“. Wer dabei sein möchte, muss nur heute um 10 Uhr die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer wählen und gewinnt mit etwas Glück freien Eintritt für diesen Abend.

Hinter dem Duo „toi et moi“ stehen Julia Klomfass und Raphael Hansen. Nicht zum ersten Mal reisen die beiden Musiker aus Köln in die Barbarossastadt, um im Kulturzentrum Kammgarn ihre Fans zu begeistern. In diesem Jahr gastieren sie allerdings auf der Bühne des Kulturgartens im Außenbereich, was sicherlich ihrem hohen musikalischen Niveau nicht schaden wird.

Für Fans des „Nouvelle Chanson“ ist dieser Abend eine Ohrenweide, denn Klomfass und Hansen haben sich ganz und gar diesem Genre verschrieben. Es ist geprägt von modernen und traditionellen Songwriter-Elementen.

Eigene Kompositionen und Texte

Als Halbfranzose, Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger bringt er sich ein und steuert eigene Kompositionen und Texte, natürlich in Französisch, bei, weil diese klangvolle Sprache perfekt zu ihrer Musik harmoniere, heißt es auf der Homepage des Duos. Auch Klomfass, die als Sängerin und Multiinstrumentalistin beeindruckt, nimmt immer wieder den Komponierstift in die Hand.

Wer das Duo live im erleben will, sollte am Freitag um 10 Uhr zum Telefonhörer greifen und die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737288 wählen. Die vier ersten Anrufer gewinnen jeweils zwei Eintrittskarten. Viel Glück!