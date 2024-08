Zwei Wettkämpfe am Wochenende: Am Kletterturm an der RPTU Kaiserslautern herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Kürzlich waren 30 Kids aus ganz Deutschland zum Trainingslager in Kaiserslautern, trugen zum Abschluss einen Wettkampf an Peak 17 aus. Der Landeskader übte vier Tage lang am Turm. Und am Wochenende stehen zwei Wettkämpfe an. Am Samstag ist Westdeutsche Meisterschaft im Speed. Jener Disziplin, bei der sich zwei am Seil gesicherte Kletterer auf zwei baugleichen nebeneinander liegenden genormten Routen duellieren (siehe Foto). Wer als Erster oben den Buzzer drückt, ist eine Runde weiter. Der Zugang zu dieser Disziplin, die vor kurzem in Paris olympische Premiere feierte, sei nicht einfach, erklärt Johannes Lau, Bundestrainer Klettern und Lehrertrainer am Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern. Deswegen seien am Samstag überwiegend Athleten von Trainingsgruppen am Start, darunter auch etliche Kletterer aus Kaiserslautern. Ab 9 Uhr starten die Jugend C und D, ab 12 Uhr gehen Damen, Herren und die Jugend B ins Rennen. Am Sonntag wird der Kids Cup am Turm ausgetragen. Kletterer von sechs bis 13 Jahren messen sich da im Speed und im Lead, dem Klettern mit Seil. Für viele sei der Wettkampf Vorbereitung und Test für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Lead in zwei Wochen in Frankenthal beziehungsweise den Deutschen Jugendcup im September, wie Lau erklärt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.