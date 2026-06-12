Die Polizei hat zur Kaiserslauterer Maikerwe eine positive Bilanz gezogen. Die elftägige Veranstaltung ist aus Sicht der Beamten ruhig und friedlich verlaufen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte neun Straftaten. Dazu zählten eine Körperverletzung, zwei Diebstähle, eine Bedrohung, eine Beleidigung sowie vier Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz. Zudem fertigten die Beamten zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen: eine wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz durch die Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche und eine wegen absichtlich falscher Personalienangaben bei einer Kontrolle.

Nach Angaben des Veranstalters besuchten mehr als 123.000 Menschen die Maikerwe. Der Eröffnungsabend, das erste Wochenende und der Familientag am Mittwoch zogen die meisten Besucher an.

Jugendschutz im Fokus

Die Polizei Kaiserslautern war an allen Tagen gemeinsam mit Mitarbeitern des Haus des Jugendrechts auf dem Kerwegelände im Einsatz. Unterstützung kam vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik.

Die Beamten kontrollierten insgesamt 141 Personen, darunter mehr als ein Drittel Kinder und Jugendliche. Sie stellten mehrere Vapes sicher sowie in einem Fall Cannabis und einmal sogenannten Snus. Sechs Personen erhielten vorübergehend einen Platzverweis.