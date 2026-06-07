„Es ist schön, Kaiserslautern mal mit anderen Augen zu sehen“, sagt Andrea Stephany. Sie gehört zu den Gästeführerinnen der Stadt.

Etwa 60 Mal im Jahr führt sie Gruppen aus Nah und Fern durch Kaiserslautern. Und hat dabei noch nie eine negative Resonanz gehabt, wie sie erzählt. Die gelernte Bankkauffrau stammt aus Weilerbach und wohnte lange Jahre in Trippstadt, ehe sie nach Kaiserslautern zog. Weil sie eine amerikanische Mieterin gehabt habe, die sich sehr für Geschichte interessierte, sei sie eines Tages einfach in die Tourist Information gegangen und habe gefragt: Sucht ihr jemanden, der Führungen auf Englisch macht? Das Angebot wurde dankend angenommen, nach einer entsprechenden Ausbildung bei der Volkshochschule ist Andrea Stephany nun nicht nur mit englischsprachigen Gruppen in Kaiserslautern unterwegs.

Spezielle Stadtführung fürs Jubiläum

Für das Jubiläumsjahr wurde gemeinsam eine spezielle Stadtführung konzipiert, die sehr gefragt ist. Besonderes Augenmerk wurde beispielsweise auf die verschiedenen Nationen, aber auch die Firmen gelegt, welche die Stadt geprägt haben. Doch alle Gästeführer und -führerinnen gestalten die Rundgänge ganz individuell.

Besonders klasse findet Andrea Stephany die kurzen Wege in der Stadt - das Jubiläums-Motto „Kurze Wege, lange Geschichte“ trifft nach ihrer Meinung voll und ganz zu. Und sie schwärmt: „Der Blick von der Dachterrasse des Rathauses über die Stadt ist herrlich mit dem vielen Grün.“ Vergisst aber auch nicht die Anmerkung: „Wenn es teilweise nur mehr gepflegt würde.“ Angetan haben es ihr auch die versteckten Gässchen, die es in vielen Ecken Kaiserslauterns zu entdecken gibt. Und sie rät dazu, mal an einem der älteren Häuser - beispielsweise im Musikerviertel - stehen zu bleiben und sich dieses genauer anzuschauen.

„Schlendern mit Inhalt“

Immer wieder passiere es, dass Einheimische mit Gästen von außerhalb an ihren Führungen teilnehmen und im Vorfeld sagten, sie wüssten ja alles. Und hinterher würden sie zugeben, doch noch viel Neues über ihre Heimatstadt erfahren zu haben. Solch eine Stadtführung sei eben ein „Schlendern mit Inhalt“, wie Stephany sagt. Ihr Ziel sei es stets, die Gäste gut zu behandeln, damit sie sich wohlfühlen in Kaiserslautern.

Besonders liebt Andrea Stephany den Wochenmarkt am Samstag. Als sie eine Weile auch Deutschkurse für Amerikaner gegeben habe, habe sie mit ihnen auch den Markt besucht: „Sie fanden ihn super.“ Durch solche Reaktionen werde einem vor Augen geführt, dass sich Kaiserslautern nicht zu verstecken brauche.

Die Serie

Es wird viel gemeckert in und über Kaiserslautern. Und so manche Kritik ist ja auch berechtigt. Doch es gibt auch viel Schönes in der Stadt. Wir haben Kaiserslauterer - sowohl hier Geborene als auch Zugezogene - gefragt, was sie klasse finden in Kaiserslautern.