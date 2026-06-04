Bei den deutschen Meisterschaften belegt Peter Steinbrenner vom SK Kaiserslautern in der U12 den achten Platz. Bei der U8 überrascht ein Talent aus Mackenbach.

Peter Steinbrenner vom SK Kaiserslautern 1905 hat bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Willingen seinen nationalen Top-10-Platz bestätigt. Der achte Platz in der Altersklasse U12 spiegelt seinen aktuellen Leistungsstand wider.

Das Lauterer Schachtalent, in der Setzliste auf Rang sieben geführt, zeigte zum Auftakt Nerven und musste sich gegen einen vermeintlich leichteren Gegner mit einem Remis begnügen. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen standen am Ende in der Bilanz. In den neun Partien auf höchstem Niveau konnte Steinbrenner weitere wertvolle Erfahrungen sammeln.

Das gilt auch für die beiden anderen U12-Starter aus der Region: Lasse Willems vom SC Ramstein-Miesenbach landete mit einem ausgeglichenen Score (3/3/3) auf Rang 37, Julius Arne (1/3/5) vom SKK auf dem 63. Platz. In der Altersklasse U10 belegte der dritte Teilnehmer des SK Kaiserslautern, Alex Mikayelyan (2/2/5), den 53. Rang.

Max Wolf (4/1/2), vom SC Mackenbach, in der Altersklasse U8 auf Rang elf gelistet, spielte unbekümmert auf und landete als bester Rheinland-Pfälzer auf einem ausgezeichneten neunten Platz.

Zwischenzeitlich durfte der Siebenjährige, der den späteren deutschen Meister Kaan Uz an den Rand einer Niederlage brachte, sogar von Bronze träumen.