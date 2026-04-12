Die aktiven Männer des Erlenbacher Gesangsvereins planen eine Udo-Jürgens-Gala im Herbst. Dafür suchen sie Mitstreiter, die mit ihnen in einem Projektchor proben.

Der Männerchor des Gesangvereins 1874 „Eintracht Erlenbach“ wird Udo Jürgens am 24. Oktober einen ganzen Konzertabend widmen. Der Vorsitzende Norbert Siedow würde die Vorbereitung dieses Events gern mit einem Projektchor übernehmen. Er hofft dabei auf weitere Verstärkung für die aktuell 26-köpfige Chorgemeinschaft.

„Dabei wird man feststellen, dass die Lieder und Balladen von Udo Jürgens mehr sind als Spaß und Party“, sagt Siedow. Die Songs, deren Melodien sich als Ohrwürmer im Kopf festsetzten, hätten sehr oft tiefgründige Texte, die an Aktualität nichts verloren hätten. „Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns alle sein“, habe der 2014 verstorbene Österreicher beispielsweise bereits 1968 gesungen. Auch 58 Jahre später sollte der Text noch zum Nachdenken anregen, meint der Vorsitzende des Gesangsvereins. Der Sänger und Komponist selbst habe sich als Künstler gesehen, „der Unterhaltung mit Haltung macht“.

Bei den Proben werde man sich im Projektchor nicht nur mit den Titeln, sondern auch mit der Person Udo Jürgens auseinandersetzen. Am Konzertabend werden die Gäste dann zu jedem Lied auch etwas über die Hintergründe des Textes erfahren. Der 152 Jahre alte Männerchor pflegt nach den Worten des Vorsitzenden den vierstimmigen Gesang. Das Repertoire reiche von traditionellen Liedern, unvergessenen Operetten- und Musicalmelodien bis zu bekannten und aktuellen Schlagern sowie Chansons. Die Sänger aus allen Altersklassen werden von Alexandra Hoffmann dirigiert.

Info

Der Männerchor trifft sich jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr im Sportheim des FC Erlenbach in Kaiserslautern, Am Matzenberg 7a. Infos: dr.norbert.siedow@gmx.de oder Telefon 0151 11693181.