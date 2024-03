Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Café mit Konditorei, das in vierter Generation betrieben wird und bald 100-jähriges Bestehen feiern kann – das gibt es nur noch selten. Doch das Café Krummel in der Gasstraße hält die Tradition des Wiener Kaffeehauses hoch, inzwischen auch im ehemaligen Café Fegert in der Mühlstraße.

Martin Krummel führt gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth Regie im Café, das den Familiennamen trägt. Gelernt hat der 46-Jährige das Handwerk des Bäckers