Esskastanien, auch „Keschde“ genannt, gehören in der Pfalz zum Herbst, wie neuer Wein und Zwiebelkuchen. Ein Besuch in der Vorderpfalz in den vergangenen Tagen hat gezeigt, die Ernte der Esskastanie kann sich sehen lassen. Entsprechend das Angebot auf Märkten und in der Gastronomie mit Kastaniengerichten. Letztere werden bei genauerem Hinsehen auch von Gastronomen in Kaiserslautern angeboten. Beispielsweise im „Restaurant Weinhaus Stepp“.

Dort versteht es Küchenchef Stefan Sellin, der Speisekarte mit Kastanien einen jahreszeitlichen Touch zu geben. „Ich hatte schon immer ein Faible für Kastanien“, so der Koch, der im Restaurant „Hagens Auberge“ in Regensburg gelernt und im „Grand Hotel National“ in Luzern Melissa Duran-Sellin, seine Ehefrau und heutige Betreiberin des „Restaurants Weinhaus Stepp“, kennengelernt hat.

Rehrücken mit Kastanien – ein Renner

„Zur jahreszeitlichen Küche gehören Kastanien“, sagt Stefan Sellin. Der Rücken eines frisch erlegten Rehs, den er kürzlich mit Rotkraut, Kastanienkartoffelpüree und glasierten Kastanien angeboten hat, sei innerhalb von zwei Tagen weggewesen. Ob eine „Keschdesuppe“, eine Suppe mit pürierten Kastanien, oder ein Pfälzer Kastaniensaumagen, beides seien Gerichte, die der Jahreszeit entsprechen, so der Maître de Cuisine, der bereits in einem der Berliner Restaurants „Das Speisezimmer“ von Sarah Wiener, einer erfolgreichen Fernsehköchin, am Herd gestanden hat.

Kastanien seien nahrhaft und sättigend. Kastanien gibt es im Weinhaus Stepp auch zum Gänsebraten. Als ein typisches Herbstgericht empfiehlt er einen geschmorten Rinderbraten mit Kartoffel-Maronen-Püree und Wirsing.

Kastanien auch als Nachspeise

Weiter seien Kastanien zum Dessert gefragt, verrät Stefan Sellin. Wie wäre es mit einer Maronen Pana Cotta mit Birnenragout und Haselnusseis? „Eine Kreation, die manch einem Kunden das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt,“ so der Küchenchef. Als Variation schlägt er einen Maronenkuchen mit Birne und weißem Schokoladeneis vor.

Gerichte mit Kastanien finden sich auf der Speisekarte des Restaurants Weinhaus Stepp sowohl auf der Mittags- als auch auf der Abendkarte.