Taubenskelette, Pony-Wurst, feurige Fasane und pfiffige Pfaus: Der kesse Kölner Comedian Simon Stäblein hatte einen ganzen Tierpark dabei bei seinem Gig am Samstag im Kasino der Kammgarn. Was für kuriose Lebewesen er sonst noch so kennt, erzählte er in seiner „Pfauenquote“-Show.

Wenn man den Namen Kaiserslautern hört, denkt man möglicherweise an kaiserliche Bauwerke, majestätische Brunnen und vor allem saubere Straßen. „Das hört sich