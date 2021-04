Mittelfeldspieler Jonas Jung (25) verlässt nach der laufenden Saison den Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens und wird Spielertrainer beim FV Olympia Ramstein.

Jung, von 2012 bis 2016 und nach drei Jahren beim VfB Reichenbach seit Sommer 2019 wieder beim FKP, kam diese Runde bisher auf zwei Einsätze in der Regionalliga. Für die zweite Mannschaft machte er sechs von sieben Spielen in der Verbandsliga. Ramstein belegt aktuell den fünften Tabellenplatz in der Süd-Gruppe der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern.

Seine ersten Fußballschuhe schnürte Jung beim VfB Reichenbach und wechselte dann zur SG Blaubach-Diedelkopf. Anschließend durchlief er die Talentschmieden des 1. FCK und des FK Pirmasens. Danach rückte er in die Aktiven der Südwestpfälzer auf.

„Freue mich auf die Aufgabe“

Der beidfüßige Spieler, der Inhaber des B-Trainerscheins ist, äußerte sich im Hinblick auf seine neue Aufgabe beim FV Ramstein so: „Als erste Trainerstation ist das Gesamtpaket perfekt. Der Verein hat eine sehr gepflegte Sportanlage mit Kunst- und Naturrasenplatz, eine eigenständige Jugendarbeit und eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. Neben perspektivmäßig guten sportlichen Voraussetzungen ist die Nähe zum Wohnsitz hier in Ramstein natürlich optimal. Ich freue mich auf die Aufgabe ab Sommer.“

Nachfolger von Marco Heil

Jonas Jung tritt im Sommer die Nachfolge von Marco Heil an, der seit über drei Jahren für die Aktiven- Mannschaften der Olympia verantwortlich ist und die Teams in schwieriger Zeit nach dem plötzlichen Weggang seines Vorgängers führte.