Jochen Dornbusch, früher unter anderem Trainer der deutschen Frauen-Radnationalmannschaft und Landestrainer im Badischen Radsportverband, ist Vorsitzender des RSC Linden. Mittlerweile zeichnet er als Leistungssportkoordinator im Bundesstützpunkt Kaiserslautern am Heinrich-Heine-Gymnasium. Von 1999 bis 2008 war er Trainer der Frauen-Radnationalmannschaft, später auch Nationaltrainer von Hongkong. Zudem arbeitete er im Nachwuchsbereich des amerikanischen Radsportverbandes.

„Ab der U19 wird es interessant“

„Wir haben das Augenmerk auf den eigenen Nachwuchs gelegt. Die weibliche Jugend ist unser Highlight“, sagt Dornbusch, dessen Verein viele junge Nachwuchsfahrer über das Heinrich-Heine-Gymnasium gewonnen habe. „Wir konzentrieren uns auf die Mädels. Wir würden schon gerne zwei, drei in den Junioren-Nationalkader bekommen. Ab der U19 wird das dann interessant“, sagt Dornbusch, der Nachwuchssportlerin Laura Wolf kurz vor dem Sprung in den Juniorenkader des Bundes Deutscher Radfahrer sieht. Dennoch stellt er seinen Wunsch unmissverständlich klar. „Bei uns ist jeder willkommen, der aus dem Großraum Kaiserslautern kommt und Spaß an Sport und Bewegung hat“, fügt Dornbusch an, der in Lambsborn wohnt.

In seiner Zeit als Nationaltrainer erkämpfte er mit seinen Teams 30 Medaillen und gewann so ziemlich alles, was es im internationalen Frauen-Radsport zu gewinnen gab.

Die Serie

In der Rubrik „Mein Wunschzettel“ schildern Sportler aus allen möglichen Bereichen jeden Tag in der Adventszeit, was sie sich gerade jetzt wünschen.