Der gebürtige Kaiserslauterer Jochen Donauer ist, nach Stationen beim Fernsehen – etwa bei „Bernd das Brot“ oder „Ladykracher“–, in seiner Wahlheimat München unter die Metzger gegangen.

Vor 26 Jahren hat er am Rittersberg-Gymnasium Abitur gemacht, war Schlagzeuger in mehreren Bands und Orchestern in und um Kaiserslautern. Unter der Leitung von Paul Punstein gehörte er der Big Band der Musikschule Kaiserslautern an, und mit seiner Band „Dark“ brachte er in den 90er Jahren drei Alben auf den Markt. „Den Grundstein zu unserem Erfolg legte das Jugendzentrum Kaiserslautern, wo wir lange Jahre unseren Proberaum hatten.“ Heute lebt Jochen Donauer mit seiner Frau und zwei sechsjährigen Zwillingsmädchen in München. Heimatverbunden wie er ist, zieht es immer wieder zu seinen Eltern in die Westpfalz.

Seine Vita lässt aufhorchen: Sein Studium Musik und Deutsch für das Lehramt an Realschulen in Heidelberg hat er nach dem achten Semester zugunsten einer neu entdeckten Leidenschaft aufgegeben: dem Fernsehen. Nach Stationen als Comedian für eine Jugendsendung bei Disney, als Regisseur und Editor bei „Bernd das Brot“ ist er zwischenzeitlich als selbstständiger Film Editor für Formate wie „Ladykracher, „Pastewka“, „Sketch History“ und andere zuständig. Nie losgelassen hat ihn dabei die Liebe zum Kochen und zu gutem Essen. „Durch die Teilnahme an Kochkursen und Praktika in Restaurants habe ich mein Wissen über eine ausgezeichnete Küche erweitert.“

Irgendwann ist Jochen Donauer dann auf die Wurst gekommen. Ein Besuch in Thailand und die Kostprobe einer thailändischen Bratwurst, die als großer Kringel mit einer Schere zerkleinert wurde, entfachte bei ihm eine „Geschmacksexplosion“. Zusammen mit einem Freund hob er die „Wurstschmiede“, ein Start-up, aus der Taufe. Seit wenigen Wochen lässt Jochen Donauer, dessen Großvater in einer Metzgerei in Kaiserslautern arbeitete, besondere Bratwürste nach eigener Rezeptur herstellen.

Unter fünf Geschmacksrichtungen liegt ihm die „Pfälzer Kartoffelbratwurst“ besonders am Herzen. „Der Pfälzer Saumagen, den man mir schon in die Wiege gelegt hat, brachte mich auf die Idee.“ Weitere Geschmacksrichtungen bieten die thailändische und die indische Curry-Bratwurst oder die italienische und die bayerische Leberkas-Bratwurst. Donauer spricht von einer hochwertigen und ehrlichen Wurst, mit der er das „Abenteuer“ eingegangen ist.