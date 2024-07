In Jan Gabrys gibt es im Trainerteam des TuS Kaiserslautern-Dansenberg ein neues Gesicht. Der 28-jährige Torwarttrainer kommt von der HSG Worms.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich der gebürtige Mannheimer Gabrys durch verschiedene Fortbildungen beim Badischen Handballverband ein umfassendes Wissen angeeignet. Den Fokus in der Arbeit mit den Torhütern will er insbesondere auf das Stellungsspiel legen, es an die natürlichen Bewegungsabläufe anpassen. Außerdem will er das Zusammenspiel zwischen Feldspielern und Torhüter optimieren. Mit zusätzlichem Reaktionstraining sollen die Torhüter lernen, sich mehr Zeit zu verschaffen für die eigentliche Abwehraktion.

„Ich freue mich, ein Teil der Dansenberger Handballfamilie zu werden und meinen Beitrag zu leisten, um die Saison in der Regionalliga erfolgreich zu gestalten“, sagt Gabrys. „Insbesondere ist es mir ein persönliches Anliegen, die Jugendtorhüter im Verein an den Herrenbereich heranzuführen und weiterzuentwickeln, sei es auf technischer Ebene oder in der Spiel-Vor- und -Nachbereitung. Außerdem bin ich gespannt auf die vielen neuen Aufgaben beim TuS Dansenberg, unser Trainerteam und die Torhüter im Verein.“

