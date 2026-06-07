Isabelle Hessel startet als Unternehmerin in der Fitness-Branche durch. Gerade wurde sie mit ihrem Club Pilates als Franchisegründerin 2026 ausgezeichnet.

Im noch jungen Pilates-Studio im PRE-Park, Mailänder Straße 2, werden Kursteilnehmer und Besucher neuerdings von einem Award begrüßt. Isabelle Hensel, Geschäftsführerin im Club Pilates, wurde damit als Franchisegründerin des Jahres ausgezeichnet.

Mit dem „sanften Ganzkörpertraining“, wie es im Club Pilates in verschiedenen Kursen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten wird, hat die Auszeichnung nichts zu tun. Der Franchiseverband Deutschland vergibt den Award für ein aus der Sicht der Jury gelungenes Unternehmertum in den Kategorien „Bestes Franchisesystem“, „Beste Franchisegründung“, „Nachhaltigstes Franchisesystem“ sowie „Bester Franchisepartner“.

„In Deutschland sind wir die stärksten“

Unter den Bewerbungen waren diesmal von der Pizzeria über den Seniorendienst auch Fachbetriebe für Bauabdichtungen und viele weitere Branchen, darunter eben auch der von Isabelle Hessel geführte Club. Nein, sie hätte nie mit der Auszeichnung gerechnet, erzählt die Geschäftsführerin. Nicht einmal die Bewerbung sei ihre Idee gewesen. Der Franchiseverband war auf den von ihr im Sommer 2024 gegründeten Club-Standort aufmerksam geworden und hatte ihr die Bewerbung nahegelegt. Lag wohl am Erfolg, den die Gründerin in der kurzen Zeit seit der Eröffnung des Club Pilates in Kaiserslautern aufzuweisen hat. „In Deutschland sind wir die stärksten“, verweist sie auf die angebotenen 70 Kurse, die hier pro Woche laufen und teils Wartelisten aufweisen, obwohl selbst samstags und sonntags geöffnet ist.

„Die Kurse morgens um sechs sind am begehrtesten“, berichtet Isabelle Hessel von vielen Mitgliedern, die sich vor der Arbeit Gutes tun. Es kommen aber auch Rentner und genauso Jugendliche. Einige der FCK-Profis nutzen laut Hessel das Studio ebenfalls, um unter Anleitung auf dem Reformer (Trainingshilfe in Form eines Schlitten mit Federaufhängung) oder im separaten Trainingsraum mit Personal Trainer etwas für die Muskulatur, Kraft, Mobilität und Stabilität zu tun.

Isabelle Hessel kann den Weg, den sie bis heute zurückgelegt hat, noch gar nicht wirklich fassen. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau in einem Autohaus in Landstuhl, hat dort Autos verkauft. Es folgte der Wechsel zum bundesweit aktiven Unternehmen Fitness First, zunächst an den Standort Kaiserslautern, später war es dann Frankfurt. „Nein, nicht als Fitness-Trainerin, das war ich nicht. Ich wollte an die Rezeption, weil ich schon immer gerne mit Menschen zu tun hatte“, schildert sie, dass sie im Verkauf von Mitgliedschaften tätig wurde. Fast 25 Jahre später, mittlerweile war sie Personaldirektorin, saß sie „gefühlt in einem Hamsterrad“, erlebte einen Zusammenbruch, der sie für anderthalb Jahre komplett aus dem Berufsleben katapultierte. In der ungewollten Auszeit lernte sie Pilates kennen und schätzen.

„Das Training hat mir sehr gut getan“, erzählt sie davon, dass sie langsam wieder daran denken konnte einer Arbeit nachzugehen. „Vielleicht ein Café oder gezielt einen Treffpunkt für Senioren eröffnen“, benennt sie ihre Überlegungen. Es kam anders. Auf der Suche nach einem Pilates Studio mit Reformer-Kursen, um dort zu trainieren, fand sie nichts, nicht in der Nähe von Freinsheim, dem Ort, in dem sie seit ein paar Jahren mit ihrem Mann Oliver wohnt.

„Unternehmerischer Mut und konsequente Entwicklung“

Das Ende ist bekannt, in dem neuen Gebäude im PRE Park von Kaiserslautern sah sie den idealen Standort, richtete als Franchise Gründerin ein Club Pilates Studio ein. „Selbstständig wollte ich nie sein“, begründet sie den Schritt über das Franchise-System. Ohnehin habe alles gepasst. Mittlerweile haben sie und ihr Mann, der inzwischen mit im Unternehmen ist, auch die weltweit anerkannte Trainerausbildung im Pilates-Bereich gemacht. „Ich muss doch mitreden und zur Not auch mal einspringen können“, begründet sie den Schritt. Für die Jury, die ihr den Franchise-Gründerpreis 2026 verliehen hat, steht Isabelle Hessel für unternehmerischen Mut und konsequente Entwicklung. Mit klarer Zielorientierung sei es ihr gelungen, einen erfolgreichen Standort aufzubauen und die nächste Expansion vorzubereiten. Mehr Infos gibt es im Internet.