Weit über die Heimatgrenzen hinaus ist sie bekannt. Am Samstag feiert Inge Fuhrmann ihren 70. Geburtstag. Sport ist ihr Leben, und sie brannte lange Jahre für den Frauenfußball.

1969 stieß Inge Fuhrmann zu der ersten Frauenfußballmannschaft des FV Olympia Ramstein. In der Chronik des Vereins ist vermerkt, dass Inge Fuhrmann gewonnen werden konnte, „die damals stärkste Spielerin in der Umgebung“. 1975 bis 1980 übernahm sie Verantwortung als Trainerin und bereits in der Saison 76/77 errang die Mannschaft die Meisterschaft in der Gruppe Nord. Von 1971 bis 1981 war sie Vorstandsmitglied der Olympia. 1980 wanderten mehrere Spielerinnen ab oder hingen die Fußballschuhe an den Nagel. Inge Fuhrmann startete mit 31 Jahren beim SC Siegelbach noch einmal durch und spielte ununterbrochen bis 1986 weiter, um dann ihre aktive Fußballzeit zu beenden.

Die Funktionärin

Verantwortung für den Sport übernahm sie auch als Mitglied des Kreisverbands Kaiserslautern-Donnersberg sowie im Südwestdeutschen Fußballverband. Von 1984 bis 2008 war sie Kreis-Frauenwartin und Spielleiterin der Bezirksklasse Westpfalz. Sie betreute den gesamten Auswahlspielbetrieb im Kreis und Bezirk. Dafür erhielt sie verschiedene Ehrungen wie die Verbandsehrennadel in Bronze und Silber sowie 2008 die DFB-Verdienstnadel.

Die Treue

Zusätzlich ist Inge Fuhrmann beim SV Kottweiler-Schwanden seit 1972 ununterbrochen als Übungsleiterin der Damengymnastikgruppe im Einsatz. Dort ist sie jeden Dienstagabend anzutreffen. Als Vereinsmitglied half sie jahrelang bei der Durchführung des Silvesterlaufs oder am Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Verein stand sie jahrelang ihre „Frau“: acht Jahre als Kassiererin und 15 Jahre als Vorstandsmitglied.

Die Aktive

Ihrem Heimatverein SV Steinwenden ist sie schon lange Zeit treu. In jungen Jahren trainierte sie mit der Leichtathletikabteilung unter Wolfgang Strauß und absolvierte viele Turniere. 1984 übernahm sie die Verantwortung für die Frauengymnastikgruppe, die vor Corona jeden Mittwochabend in der Turnhalle in Steinwenden und anschließend im Sportheim „Griffelkaschde“ anzutreffen war. Sie ist zuständig für die Planung des Rahmenprogramms wie Ausflüge oder das legendäre sommerliche Lyonerfest.

Die Hilfsbereite

Als guter Geist des Gartenwegs ist sie immer hilfsbereit. Sei es als Einkäuferin für die Nachbarschaft oder für sonstige Aufträge. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise kann sie zurzeit keine Übungsstunden anbieten. Auch ihre geplante große Geburtstagsfeier wurde auf Eis gelegt. Nichtsdestotrotz steht für sie fest, dass sie nach dieser Zeit den beiden Gymnastikgruppen weiterhin als Übungsleiterin zur Verfügung steht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.