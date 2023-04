Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Baustellenchaos in Kaiserslautern, die Angst vor horrenden Strompreis-Nachzahlungen und die Aussicht auf kühle Winterabende im dicken Pulli, um Heizkosten zu sparen – um all das soll’s in diesem Stadtgespräch nicht gehen. Auch wenn die drei Themen derzeit viele, viele Menschen umtreiben. Berechtigterweise. Stattdessen sollen in den kommenden Zeilen gute Nachrichten der Woche noch einmal hervorgehoben werden, denn die sind derzeit zugegebenermaßen eher rar. Leider.

Jedenfalls muss an dieser Stelle das engagierte Jugendparlament der Stadt Erwähnung finden. Was dessen Sprecher Moritz Behncke in der jüngsten Sitzung an Aktivitäten in den vergangenen