Zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 soll am 15. März in Rheinland-Pfalz für Gesundheits- und Pflegepersonal eine Impfpflicht in Kraft treten. Wie Kaiserslauterer Pflegeeinrichtungen reagieren und was betroffene Mitarbeiter dazu sagen.

„In unseren Einrichtungen gibt es nur wenige ungeimpfte Mitarbeiter“, berichtet Klaus Zimmermann, Geschäftsführer der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz, die unter anderem