An Heiligabend wird in der Anästhesie-Praxis im „Ambulanten OP Zentrum Ramstein“ mit Terminvergabe Moderna geimpft. Bei reger Nachfrage werde dies auch am Silvestertag angeboten, teilt Bürgermeister Ralf Hechler mit. Anmeldungen sind im Internet auf www.aoz-ramstein.de möglich. Am Sonntag, 2. Januar, gibt es im Congress Center Ramstein (unteres Foyer) Impfen für alle – von 10 bis 14 Uhr ohne vorherige Terminvergabe. Im Januar soll dann immer samstags diese Impfmöglichkeit angeboten werden.