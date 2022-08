Knapp vier Wochen lang werden Sperrbaken die L356 bei Weilerbach abriegeln. Wer gewohnt ist, von der Ortslage her über die Mackenbacher Straße Richtung Ramstein zu fahren, wird seine Route ändern müssen. Betroffen sind auch Mitarbeiter und Kunden der Unternehmen, die im Gewerbegebiet „Auf dem Immel“ ansässig sind. Auch die Buslinie 141 zwischen Kaiserslautern und Ramstein ist betroffen: Die Haltestelle „Auf dem Immel“ bleibt fürs Erste außen vor, Betreiber Regionalbus Westpfalz verweist Fahrgäste auf die Haltestelle „Lindenstraße“. Die Sperrung soll am kommenden Montag wirksam werden und voraussichtlich bis 17. September andauern. Marko Dittrich indes schätzt, dass es schneller gehen sollte. Wie der Werkleiter der Verbandsgemeinde Weilerbach erläutert, liegt die Sperrung in der Erweiterung des Gewerbegebiets „Immel II“ begründet. Im März haben die Erdarbeiten nördlich der Landesstraße begonnen. Laut Dittrich gilt es, Versorgungsleitungen vom bestehenden Gewerbe-Areal ins künftige zu führen. „Wir legen jetzt Leerrohre unter die Straße“, erläutert der Werkleiter diese vorbereitende Baumaßnahme.