Feuerwehr und Polizei mussten am Sonntagabend in die Lindbergh-Allee ausrücken, weil dort gegen 23.30 Uhr ein Imbisswagen in Flammen stand. Wie die Polizei mitteilt, brannte das Gefährt trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett aus. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ursache des Feuers ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 zu melden.