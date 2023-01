Handball-Pfalzligist HSG Kaiserslautern ist mit einem 38:35 (18:15)-Erfolg bei der TG Waldsee in die Rückrunde gestartet und hat den dritten Tabellenplatz gefestigt.

Nach verschlafener Anfangsphase (2:6/9.) kämpften sich die Gäste zurück, drehten mit einem 7:2-Lauf zum 9:8 (15.) das Spiel und bauten ihre Führung bis zur Pause auf drei Tore aus. „Wir wollten nach den zwei Niederlagen zum Jahresende in Waldsee zum Rückrundenauftakt unbedingt punkten, das haben wir trotz einer ganz schlechten Anfangsphase geschafft. Wenn man sich die Ergebnisse der Teams um uns herum anschaut, war der Sieg natürlich immens wichtig. Wir konnten den Anschluss nach oben halten und uns nach hinten ein wenig Puffer verschaffen. Hätten wir nicht erneut so viele Gegentore kassiert, wäre es ein rundum perfekter Sonntag gewesen“, analysierte Co-Trainer Thomas Brosig. Bis zur Mitte der zweiten Halbzeit (24:24/42.) war das von zahlreichen Führungswechseln geprägte Spiel völlig offen und das Schützenfest nahm seinen Lauf. Zum Schützenkönig avancierte dabei Philipp Mägel (11/4). Auch Nico Rösler (9) zeigte sich treffsicher. „Mägel und Rösler haben in der entscheidenden Phase ganz viel Verantwortung übernommen, das zeichnet echte Führungsspieler aus“, unterstrich Brosig. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss, als die HSG von 35:34 auf 37:34 (59.) stellte.