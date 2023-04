Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karateka Jonathan Horne hat sein Team zur Bundesliga-Meisterschaft geführt. In Dortmund sicherte sich das Herren-Team Rheinland-Pfalz nach einer überlangen Bundesligasaison den Mannschaftstitel.

16 Monate für eine Bundesligasaison? Geplant war das nicht. Kampfsportler können sich zwar in Geduld üben, bevor sie im richtigen Moment zum Angriff übergehen, aber was sich in der Karatebundesliga