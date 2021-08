Fünf Verletzte und hohen Sachschaden gab es bei einem Unfall an der Kreuzung am Shell-Autohof am Sonntagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Mercedes’ auf der L363 von Ramstein in Richtung Landstuhl unterwegs, als ein Mercedes-Sprinter-Fahrer von der Zufahrt des Autohofs in die Kreuzung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, dass die Ampel Grün für sie zeigte. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06371/92290 entgegen.