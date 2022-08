Tausende Euro Schaden haben Einbrecher am Wochenende in der Grundschule Erlenbach verursacht. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter vermutlich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in das Gebäude ein. Sie brachen die Eingangstür auf. Im Schulhaus machten sie sich an weiteren Türen und verschlossenen Schränken zu schaffen. Sie wurden ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Entwendet haben die Einbrecher nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei in Verbindung setzen.