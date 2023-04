Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Sie kennen mich nicht, aber Sie haben schon viel von mir gehört“, soll Werner Richard Heymann gesagt haben, als er nach dem Zweiten Weltkrieg in die deutsche Heimat zurückkehrte. Was von dem Komponisten zu hören war und ist, ruft der singende Pfalztheater-Akteur Günther Fingerle am Freitag, 11. Juni, im „Hoftheater“ in Erinnerung.

Heymann war einer der erfolgreichsten Filmkomponisten im Deutschland der Weimarer Republik. Aber seine rhythmisch präzisen, vom hektisch heiteren, vorwärts drängenden