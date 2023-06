Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern sind auf die Zielgerade eingebogen und wollen in den letzten drei Saisonpartien die Meisterschaft in der Oberliga klarmachen.

Als Titelanwärter sollten sie am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen das Schlusslicht SC Idar-Oberstein keine allzu großen Probleme haben, die volle Punktzahl einzufahren. Dass seine Mannschaft klar favorisiert in dieses Duell mit dem notorisch erfolglosen Team aus der Edelsteinstadt geht, daran lässt Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das Trainerduo der TSG bildet, keinen Zweifel. „Wir müssen gegen Idar-Oberstein unsere Hausaufgaben machen“, sagt er und zeigt sich überzeugt davon, dass die Seinen den Tabellenletzten nicht auf die leichte Schulter nehmen werden. Die Gefahr, die Partie zu locker anzugehen, besteht, da die Gäste mit der „Empfehlung“ von neun Niederlagen in Folge im Buchenloch antreten. Ihren bisher einzigen Sieg landeten sie am zweiten Spieltag zu Hause (3:1 gegen TSV Schott Mainz II).

Die Vorrundenbegegnung entschieden die Lauterer mit 3:0 für sich und verbuchten damit einen ihrer bislang acht Saisonsiege. Mit 25 Punkten nehmen sie den zweiten Tabellenplatz hinter dem Spitzenreiter HTC Neunkirchen (27) ein. Am vorletzten Spieltag bietet sich ihnen aber die Chance, diesen Rückstand mit einem Sieg im Topspiel bei den Saarländern wettzumachen und diese damit vom Spitzenplatz zu verdrängen. Vielleicht erfolgt dieser Wechsel aber schon an diesem Wochenende. Bestreitet der HTC doch eine schwierige Auswärtspartie beim Ligadritten TG Frankenthal II, der sich auch noch Titelchancen ausrechnen darf.

Damen im Kellerduell

Am letzten Spieltag der Oberligarunde 2022/23 soll es mit dem ersten Saisonsieg klappen. Im Kellerduell wollen die Damen der TSG Kaiserslautern am Sonntag (13 Uhr) beim SV Gau-Algesheim punkten. Beide Teams weisen nach neun Ligaspielen jeweils nur zwei magere Punkte auf und stehen abgeschlagen auf den letzten beiden Tabellenplätzen, wobei die Buchenlocherinnen aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem SVG rangieren. Trotz dieser miserablen Bilanz dürfen sich beide Teams noch Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen, da es möglicherweise nur einen Absteiger gibt. „Wir holen den ersten Sieg“, zeigt sich TSG-Trainer Kai Musiol optimistisch. Ein Unentschieden würde seinem Team auch schon reichen, um den vorletzten Platz zu behaupten.