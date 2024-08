Zwei Wochen nach dem erfolgreich bestrittenen Vorbereitungsturnier im badischen Heddesheim steht für Handballregionalligist TuS 04 Dansenberg der nächste Härtetest an: der Kerscheknabber-Cup am Samstag in der heimischen Sporthalle.

Dass der TuS Dansenberg anlässlich des vereinseigenen Sommerfestes ein hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier in Dansenberg veranstaltet, ist nichts Neues. Neu ist aber der Name: Kerscheknabber-Cup