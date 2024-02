Der Fritz-Walter-Cup für Schulmannschaften biegt auf die Zielgerade ein. Nach Vor- und Zwischenrunde steigt am Montag, 26. Februar, ab 9.30 Uhr in der Schillerschule in Kaiserslautern der Regionalentscheid.

In dem vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium und der Fritz-Walter-Stiftung initiierten Wettbewerb für Mädchen und Jungen wird das Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern (HHG) mit zwei Teams vertreten sein. Im Wettbewerb der Jungen hat sich auch das Reichswald-Gymnasium aus Ramstein-Miesenbach für den Regionalentscheid qualifiziert. Die Schüler aus Kaiserslautern treffen in ihrer Dreiergruppe auf die IGS Eisenberg und die Realschule plus Schifferstadt. In der Gruppe B gehen das Otto-Schott-Gymnasium Mainz, das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer sowie das Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach an den Start.

Bei den Mädchen trifft das Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen und die IGS Mainz-Bretzenheim. Die Schülerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums messen sich in ihrer Gruppe mit der Realschule plus Schifferstadt und dem Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal. Die Endspiele finden um 14 und 14.30 Uhr statt. Die beiden Finalisten bei den Jungen und Mädchen qualifizieren sich für das Landesfinale am 18. März, das ebenfalls in Kaiserslautern stattfinden wird.