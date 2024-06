Nach der verlorenen Auftaktpartie in Mainz wollen sie auf heimischem Sand den ersten Sieg landen. Dabei setzen sie vor allem auf ihre junge Garde.

Vor anspruchsvollen Aufgaben steht die erste Herrenmannschaft des TC Rot-Weiß Kaiserslautern bei ihren ersten Heimauftritten in der noch jungen Oberligasaison. Sie empfängt am Samstag (10 Uhr) den TC Gensingen und am Sonntag (10 Uhr) den TC Blau-Weiß Bad Ems.

Vor allem das Team aus Bad Ems schätzt Neil Prickett, der Cheftrainer der Rot-Weißen, sehr stark ein und sieht es in der „Favoritenrolle“. Gleich am ersten Spieltag ließen es die Blau-Weißen richtig krachen, setzten sich mit 9:0 bei der SG WMA Nordsaar durch. Weniger gut lief es dagegen für die Rot-Weiß-Herren am vergangenen Wochenende. Zum Auftaktspiel traten sie beim TSV Schott Mainz an und mussten sich mit 3:6 geschlagen geben.

Eigentlich ein guter Auftritt

Trotz der Niederlage fand Prickett anerkennende Worte. „Wir haben uns gut gewehrt“, sagte er und hob noch einmal die Stärke der Mainzer hervor. Seiner Mannschaft sei eigentlich ein guter Auftritt gelungen. Dabei gelang dem in Diensten des TC RW stehenden Belgier Maxime-Christophe Lapraille im Spitzenmatch ein Sieg. Nachdem er den ersten Satz zu null gewonnen, den zweiten mit 2:6 abgegeben hatte, entschied er im Champions-Tiebreak den Kampf mit 10:7 zu seinen Gunsten. Erfolgreich war er auch mit seinem Partner Finn Himmer im zweiten Doppel. Glatt in zwei Sätzen (6:3, 6:4) setzten sich die beiden durch. Siegreich in seinem Einzelspiel an vier war auch Jerome Iaconi. Der Australier entschied das enge Match im Champions-Tiebreak (10:6). Letzteres gelang Leon Sarishvili nicht. Der junge RW-Spieler verlor an fünf mit 7:6, 1:6 und 6:10.

Mit einem Franzosen an eins

Anstelle Laprailles wird diesmal der Franzose Thomas Yaka Kofi Setodij für das Heimteam an eins antreten. Ansonsten setzen die Rot-Weißen wieder auf ihre junge Garde. Und Neil Prickett ist zuversichtlich, dass sie sich „gut verkaufen wird“.

Auch für das Damenteam des TC RW Kaiserslautern setzte es im Auftaktspiel zur Oberligarunde eine Niederlage. Auf dem heimischen Sand musste man sich dem TC BW Homburg mit 3:6 geschlagen geben. Bereits nach den Einzeln lagen die Lautererinnen mit 1:5 zurück. Den einzigen Matchsieg des TC RW verbuchte an Punkt sechs Nike Lenz. Die junge Lautererin machte dabei ihrem Vornamen alle Ehre (Nike ist in der griechischen Mythologie die Siegesgöttin) und bezwang ihre Gegnerin mit 7:5 und 6:2. In den Doppeln lief es dann besser für das Heimteam. Jeweils in zwei Sätzen gewannen Myrtille Georges und Tilda Hessleryd das erste Doppel und Shanelle Iaconi und Nike Lenz das dritte.

RW-Damen bestreiten zwei Spiele

An diesem Wochenende bieten sich den Rot-Weiß-Damen zwei Gelegenheiten diese Scharte auszuwetzen. Die erste haben sie am Samstag. Da treten sie um 10 Uhr beim BASF TC Ludwigshafen II an. Und am Sonntag (10 Uhr) haben sie im dritten Saisonkampf Heimrecht gegen den TSC Mainz. Diese beiden Mannschaften trafen am ersten Spieltag aufeinander. Dabei setzten sich die Ludwigshafenerinnen daheim mit 6:3 gegen die Mainzerinnen durch. Prickett sieht die RW-Damen im Spiel gegen das BASF-Team vor der schwierigeren der beiden Wochenendaufgaben.

Siegreiche Park-Damen

Was für ein Auftritt in der neuen Liga! Das Damenteam des Park TC Kaiserslautern-Siegelbach trumpfte als Aufsteiger in der Oberliga auf. Gegen den als Titelanwärter gehandelten TC WR Speyer setzte man sich mit 5:4 durch. Voll des Lobes war nach dem Mannschaftskampf Ingo Marburger. „Die Damen haben tolles Tennis gespielt“, sagte der Coach des Park TC Kaiserslautern-Siegelbach und erlaubte einen Blick in sein Innenleben. So hätte er sich, wenn sein Team beim Stande von 4:4 die spielentscheidende Partie abgegeben und der Kampf verloren gegangen wäre, „schon sehr geärgert“. Dieser Ärger wurde ihm erspart. Die Park-Damen werden sicherlich alles daransetzen, um ihrem ehrgeizigen Coach auch in den beiden, an diesem Wochenende stattfindenden Spielen keinen Verdruss zu bereiten. Ihren ersten Auftritt haben sie am Samstag (10 Uhr) beim HTC Bad Neuenahr. Ein Gegner, der wie die Siegelbacherinnen sein Erstrundenmatch zu gewinnen vermochte. Und zwar gelang dem HTC ein Kantersieg (8:1) beim TC Trier. „Eine schwere Aufgabe für uns“, sagt Marburger, der sein Team hingegen am Sonntag (10 Uhr) beim TC Trier in der Favoritenrolle sieht.

Klar, dass der selbstbewusste Aufsteiger mit zwei Siegen von dieser Rundreise durch Rheinland-Pfalz zurückkehren will. „Das wünsche ich mir“, sagt Ingo Marburger, dessen Mannschaft am 30. Juni das mit Spannung erwartete Derby beim TC RW Kaiserslautern bestreitet.