Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So intensiv wie zurzeit habe er noch nie ein Schuljahr vorbereitet, erzählt Ulrich Becker, Schulleiter am Heinrich-Heine-Gymnasium. Worin die Schwierigkeiten liegen und warum er sich vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz allein gelassen fühlt.

„Wir gehen am Montag unvorbereitet in den Tag“, ärgert sich Ulrich Becker, Schulleiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums, maßlos. Dabei war die Welt bis Mittwoch noch in Ordnung –