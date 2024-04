Die beiden Kaiserslauterer Mannschaften in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga haben am Samstag jeweils Heimrecht. Beide Teams haben dabei jeweils eine schwierige und eine lösbare Aufgabe zu bewältigen.

Der Dartverein Kaiserslautern spielt in seinem Domizil, dem Sportheim in Queidersbach am „Falkenstein“, und der Dartclub Nostra DartMus trägt seine Begegnungen in „Hüthers Holzmühle“ in Thaleischweiler-Fröschen aus.

Der Dartverein Kaiserslautern spielt ab 12 Uhr gegen den Dartclub Wolfsölden, der bislang nur einen Sieg und ein Unentschieden verbucht hat. Dennoch muss das Team um Mannschaftsführer Ralf Schehrer höllisch aufpassen, denn in der Endphase der Bundesliga kann es zu einem Aufbäumen des Gastes kommen. Dennoch ist diese Aufgabe gegen den Tabellenletzten lösbar. Geringer sind die Chancen gegen die Dart-Fabrik Leipzig, die bereits zehn Siege verzeichnet und auf Rang drei liegt. Der Dartverein muss an diesem Samstag punkten, denn es sind nur zwei Punkte zum ersten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg kann sich das Team etwas von der Gefahrenzone absetzen.

Tabellenführer zu Gast

Der Dartclub Nostra DartMus Kaiserslautern bestreitet das Auftaktspiel gegen den Tabellenführer, den Karlsruher Sport-Club. Der gilt als der große Favorit mit seinen elf Siegen bei einer Niederlage. Es wäre schon eine kleine Sensation, wenn das Team um Mannschaftsführer Andreas Altmeier in dieser Begegnung punkten würde. Aber auch hier gilt, dass immer mal auch gegen große Favoriten ein Punkt möglich sein kann.

Ob es in der zweiten Begegnung gegen den Dartclub Torpedo’s aus dem bayerischen Geiersthal leichter wird, bleibt offen. Denn die Leistungsstärke im Mittelfeld ist fast identisch, sodass jedes Team als Sieger aus der Partie hervorgehen kann. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft wieder Richtung Teilnahme an der Endrunde im Mai schielen.