Eines teilen die beiden immerhin: Später am Abend das Fußballspiel der Deutschen anzuschauen nannten beide als Vorhaben.

Mit 56,1 Prozent (644 Stimmen) geht Spies als Siegerin aus dem Duell hervor, Rothmann erhielt 43,9 Prozent (504 Stimmen). Der 44-jährige Christdemokrat Rothmann, seit 2013 Ortsvorsteher von Hohenecken, lag in der Wahl am 9. Juni noch ganz knapp vor Spies. Damals trennten die beiden nur sechs Stimmen voneinander: Rothmann hatte vor zwei Wochen 670 Stimmen (41,4 Prozent) bekommen, auf die 59-jährige Spies fielen 664 Stimmen (41,1 Prozent). Der dritte Kandidat, Werner Hammel von den Freien Wählern, war mit 17,5 Prozent aus dem Rennen ausgeschieden. Die Wahlbeteiligung, vor zwei Wochen noch bei 60,5 Prozent, ist nun bei der Stichwahl auf 42,5 Prozent gefallen.

In Hohenecken gibt es einen Wechsel an der politischen Spitze: Die SPD-Kandidatin Heike Spies löst mit überraschend deutlichem Vorsprung den langjährigen Amtsinhaber Alexander Rothmann (CDU) ab.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter