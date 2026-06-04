Aufstieg in die Klasse S vor heimischem Publikum, zahlreiche Platzierungen und ein Sieg: Die Tanzpaare des TC RW beweisen sich bei den 27. Kaiserslauterer Tanzsporttagen.

Es waren über 100 Tanzpaare von nahen und auch weiteren Tanzsportvereinen, die den Weg nach Kaiserslautern in die Burgherrenhalle in Hohenecken auf sich nahmen, um sich auf dem Parkett im Rhythmus der Musik den Latein- und Standardtänzen hinzugeben. Es war heiß im Saal, das tat dem Tanzsport allerdings keinen Abbruch. Auch die Fans hielten sich mit Anfeuern nicht zurück.

Rot-Weiß-Tanzpaar auf Platz eins

Aufs Podest ganz nach oben schaffte es vom ausrichtenden TC Rot-Weiß das Tanzpaar Leonie Hensen/Christian Baumann, die bei den Senioren II B, Standard die Konkurrenz hinter sich lassen konnten. Damit waren sie auch in der Klasse A startberechtigt. Hier tanzten sie sich auf Platz drei.

Das Standardpaar Astrid und Stefan Kraayvanger tanzte bei den Senioren III A auf Platz drei und stieg mit seinen erzielten Punkten auf in die höchste Tanzklasse S. In der Seniorenklasse III B Standard standen Bettina und Joachim Profit am Ende auf Rang vier.

In den jüngeren Klassen kamen die Zarik-Zwillinge Evelin und Dennis bei den Junioren II B Latein auf Platz vier. Arléne Sobania und Daniel Theis kamen in der Hauptgruppe C Latein auf Rang fünf. Im Standard Hauptgruppe B sahen sich Laura Mayer/Sadzik Sullivan auf Rang sieben.