Neue Stadtmitte, Kleeblatt und die Kreuzung beim Globus: Die Nerven der Autofahrer werden 2022 weiter strapaziert. Aber was ist die Alternative?

Das wird in diesem Sommer kein Spaß, wenn die Baumaßnahmen an markanten und vielbefahrenen Punkten den Verkehr in Kaiserslautern heftig beeinträchtigen. Chaos mit Ansage. Wenn das Kleeblatt oder die Kreuzung beim Dehner-Gartencenter erneuert werden, wird das nicht nur ein oder zwei Fahrern auffallen, sondern Tausenden. Denn beides sind wichtige Zugänge zur Stadt oder zum Gewerbegebiet. Das gilt ähnlich auch für die Lauterstraße.

Aber was ist die Alternative? Nichts tun nicht wirklich, denn die genannten Stellen sind selbst für Laien ersichtlich in einem schlechten und sogar verkehrsgefährdendem Zustand. Also ist es im Interesse aller Auto-, Lastwagen und Motorradfahrer, wenn Straßen auf Vordermann gebracht werden.

Wer nicht auf Bus und Bahn oder das Fahrrad umsteigen kann, muss die Beeinträchtigungen ertragen. Die Verwaltung will deswegen möglichst frühzeitig und umfassend über die Arbeiten und Umleitungen informieren. Gut so! Autofahrern stehen in Kaiserslautern harte Zeiten bevor.