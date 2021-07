Gemeinsam mit seinem Hauptsponsor Layenberger Newtritionstyle veranstaltet der TuS Dansenberg am 30. und 31. Juli das zweite Gymper-your.best.buddy!-Handball-Jugendcamp.

Nach dem Erfolg des ersten Jugendcamps im vergangenen Jahr will der TuS 2021 den jungen HandballerInnen im C- und B-Jugendalter die Möglichkeit geben, über zwei Tage intensiv an der Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu arbeiten, so der Verein. Er lädt zum Training mit Spielern der Drittligamannschaft und wirbt mit erfahrenen Trainern mit Bundesligaerfahrung, die Tipps geben. Auf dem Programm stehen Einzel-, Gruppen- und Mannschaftstraining. Spieler des Drittligateams, unter anderem Robin Egelhof, Jan Claussen, Sebastian Bösing und Torhüter Kevin Klier, verraten Tricks und Kniffe. Unser qualifizierter Trainerstab stellt für euch ein attraktives Trainingsprogramm für alle Leistungsstärken zusammen. Teilnehmen können alle jungen Handballerinnen und Handballer von C- bis B-Jugend.

Der Camp-Preis beträgt 59 Euro, für TuS-Mitglieder 49 Euro. Noch sind einige wenige Plätze frei. Anmeldungen mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Spielposition, T-Shirtgröße nimmt TuS-Jugendleiterin Nicole Holstein unter E-Mail nicole.holstein@tus-dansenberg.de entgegen. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 22. Juli. rhp