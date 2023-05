Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ägyptische Fotokünstler Hamdy Reda ist ein Fuchs. Er zeigt seine Arbeiten trotz der derzeitigen Restriktionen. Vor kurzem in Thomas Brenners Aktion „Kunst bleibt!“. Und jetzt in der Kaffeerösterei.

Wie zeigt man eine Ausstellung, wenn die Türen verschlossen sind? In den Schaufenstern und durch die Schaufenster an den Wänden. So geschehen in der „Kaffeerösterei in der