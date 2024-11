Der letzte Tag im Oktober. „Halloween“ für die meisten, die an diesem Abend unterwegs sind. Auf dem Weg zur Kammgarn Gruppen von gruselig verkleideten Kindern, die an Türen klingeln und Süßes fordern. Im Hof des Kulturzentrums ein eigens aufgestellter, mit zahllosen düsteren T-Shirts beladener Merchandise-Wagen der an diesem Abend aufspielenden Gruppe Hämatom.

Drinnen im Foyer dann eine dicht gedrängte Menge erschröcklich gewandeter und geschminkter Zombies und sonstiger Grusel-Gestalten.