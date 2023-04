Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach Wochen des Fernunterrichts hat auch an den Kaiserslauterer Grundschulen am Montag der Wechselunterricht wieder begonnen. Schüler, Eltern und Lehrer haben die Öffnung der Grundschulen begrüßt. In der Umsetzung des Unterrichts haben die Schulen unterschiedliche Prioritäten gesetzt.

„Kinder und Lehrer sind froh, dass der Unterricht wieder ein Stück weit normal verlaufen kann“, freut sich Ute Stemler, Schulleiterin der Grundschule in Erfenbach. An der Grundschule