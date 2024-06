„Auf die Rasentrecker, fertig, los“, heißt es beim „Großen Preis von Sembach“. In diesem Jahr veranstaltet der Verein Rasentrecker Neuhemsbach zum 19. Mal das Rasentraktor-Rennen. Der Wettbewerb findet von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juni, auf dem Rennkurs im Gewerbepark Sembach statt.

Die umfunktionierten Aufsitzrasenmäher gehen in den Kategorien „Prototypen“ und „Superstandard“ ins Rennen. Nach den technischen Abnahmen starten am Samstag gegen 11 Uhr die Trainingsläufe und das Qualifying aller Klassen. Ab 13 Uhr beginnen die Sprint- und Ladyrennen. Gegen 17.30 Uhr folgt das Ausdauerrennen „Superstandard“. Am Sonntag finden abschließend die Rennen aller Klassen und die Siegerehrung statt.

Über den gesamten Zeitraum werden Bands die Veranstaltung musikalisch begleiten. Am Freitagabend spielt ab 21 Uhr die Rockband Fused. Am Samstagabend um 21 Uhr ist die Band Magic zu Gast. Frühschoppen ist am Sonntag ab 10 Uhr angesagt. Währenddessen sorgt der Musikerverein Sembach für Stimmung. Wer möchte, kann außerdem einen Hubschrauberrundflug machen. Eine Fahrzeugschau lädt zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet auf www.rasentrecker-neuhemsbach.de.