Ein 34-Jähriger hat auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern mindestens einen Grabstein mit Meißel und Axt beschädigt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Tat geschah demnach am Donnerstagnachmittag. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei.

Einsatzkräfte sprachen den Verdächtigen in der Nähe des Grabes an und erteilten ihm unter Androhung der Ingewahrsamnahme einen Platzverweis. Die Beamten stellten die Werkzeuge sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Angaben der Polizei lautet der Vorwurf gegen den Mann Störung der Totenruhe.