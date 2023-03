Vier Schülerinnen einer Klasse im dritten Ausbildungsjahr für Büromanagement der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales haben eine innovative Geschäftsidee entwickelt. Mit ihrem Businessplan haben sie im Online-Wettbewerb „Jugend gründet“ bei der Jury gepunktet. Als eines von zehn Teams von 868 Teilnehmern dürfen Mandy Schwarz, Sarah Preis, Alice Chong und Sarah Bichler am 22. März in München beim Bundesfinale ihr Projekt einer hochkarätigen Jury vorstellen. Der Kerngedanke von „Jugend gründet“: Aus Problemen Lösungen entwickeln und mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten.

Was haben sich die vier Auszubildenden für ein geeignetes Projekt den Kopf zerbrochen. Einen Tag vor Abgabe des Projektthemas kam Sarah eine zündende Geschäftsidee, die sie nach Absprache mit ihren Mitstreiterinnen und ihrer Klassenlehrerin Maren Eichinger einreichte. „bee-leaves“, so der Titel Projekts, soll Konsumenten den Einstieg in die Klimaneutralität erleichtern. „bee-leaves“ sei ein Kunstwort und stehe für „Bienen“, „Blätter“, im weiteren Sinn auch für „Glauben“, erläutert Alice. Immer wieder hat Sarah beobachtet, wie schwer es Konsumenten beim Einkauf in Märkten gemacht wird, Produkte unter Beachtung von geprüften Klimasiegeln zu finden. „Es ist gar nicht so einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen.“ Und schon war die Geschäftsidee geboren.

Die Biene als Logo

Entstanden ist ein Businessplan zu einer Website, die Unternehmen und Produkte auflistet, die nach strengen Kriterien in Form von geprüften Klimasiegeln ermittelt werden. „Die Website soll Privatpersonen den Einstieg in die Klimaneutralität erleichtern. Kunden können nach Produkten und nach Marken filtern, um ein passendes Produkt oder den Lieblingshersteller zu finden“, so Alice. Weiter enthält die Website einen Blog mit Tipps, Informationen zum Thema Klimaschutz sowie einen Merchandise-Shop, in dem T-Shirts und Stofftaschen mit dem Logo des Projekts, einer Biene, erworben werden können. Die jungen Frauen, die kurz vor ihrer Abschlussprüfung stehen, sind glücklich. Noch können sie es nicht glauben, dass sie es ins Bundesfinale geschafft haben. Was sie ein bisschen bedrückt: dass ihre Lehrerin ihren Projektbeitrag nur mit der Note „gut“ bewertet hat.