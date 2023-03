Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Schluss sind alle erschöpft. Muskelzucken in Händen und Beinen vom Klatschen und ständigen Aufstehen, Herzrasen. Dennoch waren die rund 350 Besucher am Samstagabend in der lediglich zur Hälfte besetzten Fruchthalle von dem einzigartigen Spirit der Gospelmusik verzaubert. Wenn auch bei der Großen Gospelnacht statt der angekündigten 100 Stimmen lediglich 35 auf der Bühne standen.

Die Sängerinnen und Sänger betreten die Bühne. Die Spannung steigt. Emotionen sammeln sich. Alexandra Dietz vom SWR entpuppt sich nicht nur als charmante Moderatorin,