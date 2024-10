Die beiden Stadtteile Erlenbach inklusive Gersweilerhof und Mölschbach haben die nächste Stufe auf dem Weg zum Glasfaserausbau genommen. Anders sieht es dagegen in zwei weiteren Stadtteilen aus.

Die Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG (SWK) will zusammen mit Empera, einer Marke ihrer Tochter K-net, das eigene Glasfasernetz erweitern. Die beiden Stadtteile Erlenbach inklusive Gersweilerhof und Mölschbach haben dabei nun die nächste Stufe genommen. Die Vorvermarktung war dort erfolgreich, teilt Empera mit. Um in den Glasfaserausbau im jeweiligen Gebiet einzusteigen, wollen die Stadtwerke eine Quote von 20 Prozent erreichen. Im Zuge der Interessensabfrage seit Juni sei diese sowohl in Mölschbach als auch in Erlenbach inklusive Gersweilerhof erreicht worden.

Die Planungen für die Ausbauarbeiten laufen laut Empera bereits. „In Mölschbach sollen die Tiefbauarbeiten, insofern dies wetterbedingt umsetzbar ist, noch in diesem Jahr starten“, heißt es.

In Erzhütten inklusive Wiesenthalerhof wurde die erforderliche Quote für eine Anbindung ans Glasfasernetz des regionalen Versorgers dagegen nicht erreicht. Bis zum Stichtag 30. September hatten sich dort laut Empera nur knapp zwölf Prozent der Bürger für den kostenlosen Glasfaserhausanschluss angemeldet. Wie Empera auf Nachfrage mitteilt, sei kurzfristig der Entschluss gefallen, die Vorvermarktungsphase für alle drei Stadtteile bis zum 31. Oktober zu verlängern, um so doch noch die notwendige Beteiligung – auch in Erzhüten/Wiesenthalerhof – zu erreichen.

Bürger können sich unter www.empera.de registrieren und ihr Interesse am Glasfaserausbau an ihrem Wohnort bekunden.