Zum Holocaust-Gedenktag findet am Donnerstag, 27. Januar, 19 Uhr, in der Kirche St. Rochus in Hohenecken ein musikalisches Abendgebet statt. Veranstalter sind die Stolperstein-Initiative Kaiserslautern und die Pfarrei Heilig Geist. Die Stadt Kaiserslautern wird einen Kranz niederlegen, wegen der Corona-Pandemie ohne Rahmenprogramm und Gäste. An der Orgel spielt Torsten Laux, Semjon Kalinowsky spielt Viola. Der Internationale Gedenktag wurde 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und den 60. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz eingeführt. Telefonische Anmeldung im Pfarrbüro Heilig Geist erbeten unter Telefon 0631-13182. Es gilt die 3G-Regel. Die Feier kann auch live im Youtube-Kanal der Pfarrei Heilig Geist verfolgt werden.