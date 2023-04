Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Baugenossenschaft für das Verkehrspersonal Kaiserslautern“ wurde am 28. August 1910 gegründet. Das in „Baugenossenschaft Bahnheim eG“ umbenannte Unternehmen besitzt in der Straße „Bahnheim“ 76 Gebäude mit 367 Wohnungen. Der Gesamtbesitz besteht aus 904 Wohnungen, Streubesitz in der Stadt Kaiserslautern und Wohneinheiten in Rodenbach, Ramstein, Mainz und Wiesbaden.

Die 40 Gründungsmitglieder der 1910 gegründeten Genossenschaft sind bei der Reichsbahn beschäftigt. Der Erste Weltkrieg kommt dazwischen, Baubeginn des ersten