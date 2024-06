Die Feuerwehr musste am Mittwochabend wegen eines Garagenbrandes in Ramstein ausrücken. Wie Wehrführer Matthias Hektor mitteilte, ging der Alarm gegen 22 Uhr ein. Vor Ort sei es aufgrund des Brandes zu einer intensiven Rauchentwicklung gekommen, sodass die Einsatzstelle nur schwer erkundet werden konnte. Unter Atemschutz arbeiteten sich zwei Trupps zum Brandherd in der Garage vor. Nach rund zehn Minuten war Hektor zufolge der Brand gelöscht, durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Zwei Anwohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ramsteiner Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz.