Mit weiteren Neuzugängen und frisch verstärktem Trainerteam startete der Aufsteiger FV Bruchmühlbach in die Saisonvorbereitung für die Fußball-Bezirksliga Westpfalz. Trainer Karl-Heinz Halter peilt mit seinem Kader in der neu gestaffelten Liga einen Platz in der Aufstiegsrunde an.

Nach der Verpflichtung der ambitionierten Nachwuchsspieler Jonathan Rheinfrank (VfR Kaiserslautern), Tyrone Gass, Kendry Mota-Valdez (beide JFV Kaiserslautern) und Kevin Jung (VfL Kaiserslautern Nord) konnte Karl-Heinz Halter beim ersten Training mit Torsten Zinn vom VfR Kaiserslautern und den zuletzt vereinslosen Spielern Janosch Buser und André Vetter nach Andrew Sandler (kam ebenfalls vom VfR Kaiserslautern) drei weitere sehr erfahrene Neuzugänge im Kader begrüßen. Alle drei Akteure waren langjährige Wegbegleiter von Karl-Heinz Halter.

Halter gerät ins Schwärmen

Nach Marco Rheinfrank (Torwarttrainer) wird ab sofort auch Lukas Strey das Trainerteam verstärken. Strey war bisher Jugendleiter beim SV Morlautern und dort wesentlich am erfolgreichen Aufbau der Jugendarbeit beteiligt. Beim FV wird er als Assistent von Karl-Heinz Halter tätig sein. Laut Halter ist die neue Zusammensetzung des Trainerteams für ihn in der höheren Spielklasse eine wichtige Verstärkung und Entlastung. Beim Trainingsauftakt war Halter beeindruckt von den Erkenntnissen aus den ersten Übungseinheiten und einem kurzen Trainingsspiel: „Ich bin begeistert, mit welcher Motivation alle Spieler nach der langen Pause sofort ans Werk gegangen sind. Die jungen Neuzugänge haben in den ersten Eindrücken eine für mich erstaunliche Qualität angedeutet, und die alten Haudegen waren sehr motiviert und zeigten, dass sie die Jungen führen können und immer noch brennen,“ geriet Halter sogar ungewohnt ins Schwärmen. Nicht nur aufgrund von diesen Eindrücken ist er überzeugt, dass sein Team als Aufsteiger eine gute Rolle spielen kann. „Wir wollen unbedingt vorne dabei sein und die Aufstiegsrunde erreichen,“ so seine klaren Vorgaben für die kommende Saison.

Entgegen vielen anderen Trainern und Vertretern von anderen Amateurvereinen sieht er den neuen Modus sehr positiv. „Ich finde die geteilten Gruppen mit den vielen Lokalderbys sehr attraktiv“, freut sich Halter auf die neue Saison.