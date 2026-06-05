Zu einem Streit, der in Handgreiflichkeiten gipfelte, ist es am Donnerstag in der Donnersbergstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll einen 58-jährige Fußgängerin gegen das Auto eines 23-Jährigen geschlagen haben, als er an einer Ampel hielt. Die 24-jährige Beifahrerin stieg aus, um die Frau zur Rede zu stellen. Dabei soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Der Fahrer stieg ebenfalls aus und soll die Fußgängerin gestoßen haben, wodurch sie zu Boden fiel. Sie klagte danach über Schmerzen. Der Autofahrer muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.